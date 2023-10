Tiroteio durante show de Maiara e Maraísa gera correria e deixa um morto

Durante o show de aniversário do estado do Tocantins, um tiroteio ocorrido por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (06) resultou em pelo menos uma pessoa morta e feridos. O evento, que celebra os 35 anos do estado, contava com a presença das cantoras Maiara e Maraísa no palco no momento do crime.

Embora o tiroteio tenha causado correria e tumulto entre os presentes, ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre a ocorrência, e o governo do estado se pronunciará quando tiver uma resposta oficial. Até o momento, a Polícia Militar não forneceu detalhes sobre o incidente.

Os relatos iniciais indicam que a dupla Maiara e Maraisa precisou abandonar o palco rapidamente devido à confusão. As circunstâncias que levaram ao tiroteio ainda são desconhecidas.

Originalmente, a programação do aniversário do estado estava planejada para durar duas noites, com sete shows de artistas regionais e nacionais na quinta-feira (5). No entanto, o evento teve que ser encerrado sem as apresentações dos dois últimos artistas devido ao incidente.

Redação AM POST