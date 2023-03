Tiroteio em campo de futebol deixa dois feridos na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Duas pessoas ficaram feridas após serem baleadas durante tiroteio na noite desta sexta-feira (3), no bairro Val Paraíso, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações, uma partida de futebol acontecia em um campo do bairro, quando os suspeitos armados chegaram atirando contra as vítimas que estava no local. Duas foram atingidas e uma com um tiro nas nádegas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreram a dupla baleada. Elas foram encaminhadas para Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo e uma já recebeu alta. Não há informações sobre o estado de saúde do outro atingido.