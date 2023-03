Titular da SSP-AM garante segurança em bairros de Manaus

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), comandada pelo coronel Manusur, atua no combate a criminalidade no estado. Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), realizaram na manhã deste sábado (4), um patrulhamento ostensivo para aumentar a sensação de segurança dos moradores do Parque das Laranjeiras, zona Centro-sul de Manaus.

As viaturas sob o comando do Tenente Neves Neto, Cabo Renato Caetano, Sargento Osmar e o Cabo Leonardo Moreira, fortaleceram o patrulhamento de área, deixando os moradores da área mais seguros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O empresário, Elson Santos, esteve presente e parabenizou a ação do Comando de Policiamento de Área (CPA) da zona Centro-sul.

“O trabalho da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, e do governador Wilson Lima estão de parabéns. Eles trazem o sentimento de proteção ao cidadão com o policiamento ostensivo nos bairros”, disse Elson Santos.

O policiamento será reforçado em Manaus e em todo estado do Amazonas, por determinação do governador Wilson Lima, para combater a criminalidade e deixar a população mais segura.