Titular da SSP-AM manda afastar PMs suspeitos de torturar mulher durante operação em Manaus

O secretário de Segurança Pública do Amazonas Carlos Alberto Mansur, determinou nesta sexta-feira (25) o afastamento do patrulhamento nas ruas de dois policiais militares do Amazonas suspeitos de torturar uma mulher, presa sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no dia 12 de julho deste ano em Manaus. Eles estavam em busca de drogas e uma arma pertencente ao namorado da vítima, conhecido como “Janderson”, e entraram em sua residência sem uma ordem judicial.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) solicitou hoje a prisão preventiva dos PMs, alvos da operação “Tertium Genus”, que buscava reunir provas contra os agentes públicos.

Em nota, Mansur informou que as investigações estão em sigilo judicial e que está colaborando com o andamento do processo criminal.

“A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas reforça que não compactua com desvios de conduta de quaisquer servidores do Sistema de Segurança Pública. O secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, determinou o afastamento imediato dos policiais dos cargos que exerciam, bem como a investigação do caso pela Corregedoria-Geral da secretaria”, diz a nota.