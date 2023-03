Torcedor é preso após tentar beijar mulher à força

Redação AM POST

esta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis, esteve no estádio do Mangueirão, em Belém, durante o clássico entre Remo e Paysandu, onde realizou uma ação de prevenção contra o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro.

Na ocasião, os policiais orientaram os torcedores presentes acerca do crime de importunação e da forma de denúncia.

Durante a partida, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência do crime, após um homem tentar beijar o pescoço de uma torcedora.

O autor foi identificado e conduzido para a Delegacia da Mulher para os procedimentos legais cabíveis.

