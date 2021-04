Trabalhador foge de assalto e tem carro depredado pelos criminosos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um funcionário de um posto de combustível, foi atacado por criminosos na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Margarida, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima chegou em seu carro no local para trabalhar, quando uma dupla em um motocicleta se aproximou e deu voz de assalto. Com medo, o funcionário conseguiu correr para dentro do escritório e se trancou, momento em que os assaltantes ficaram furiosos s depredaram o veículo do trabalhador.

Além de destruir o carro do homem, eles ainda roubaram alguns pertences que tinham dentro do veículo e depois fugiram.

Conforme a polícia, acredita-se que a idéia dos meliantes era fazer o gerente refém, para que toda a renda do estabelecimento fosse entregue.