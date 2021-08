Traficante é presa com droga escondida em panela no interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM) detiveram, na tarde de sexta-feira (27/08), uma mulher de 31 anos, por tráfico de entorpecentes e crime ambiental, no município de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus). Na ação foram apreendidas 0,5 grama de maconha tipo skunk; 11,3 gramas de pasta base cocaína; R$ 460 em espécie; e uma tartaruga.

Os policiais faziam patrulhamento na rua José Damião, bairro Tancredo Neves, em Juruá, por volta das 13h, quando observaram uma movimentação na área. Em abordagem as pessoas, foram informados da venda de entorpecentes em um imóvel no local.

Durante buscas no lugar, foi encontrada na cozinha, dentro de uma panela, uma porção de pedra de substância com aspecto de pasta base de cocaína. Outras porções de entorpecentes também foram encontradas durante as buscas. Além das drogas, um quelônio (tartaruga) foi encontrado dentro de uma outra panela com água, e com a suspeita foi encontrado dinheiro.

Após a apreensão dos materiais, a suspeita foi conduzida à 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde, durante revista feita por uma policial, outras porções de entorpecentes foram encontradas com a mulher.