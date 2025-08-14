Traficante é preso com mais de R$ 1 milhão em drogas escondidas em gabinetes de computador em Manaus

Notícias policiais – Um homem identificado como Sebastião de Abreu França, de 29 anos, foi preso em flagrante no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, com 52 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína do tipo oxi, mercadoria avaliada em mais de R$ 1 milhão. A apreensão ocorreu durante uma operação que investiga um esquema de tráfico interestadual de drogas.

De acordo com as autoridades, a investigação revelou que o grupo criminoso responsável pelo transporte do entorpecente utilizava um método inusitado: esconder as drogas dentro de gabinetes de computadores vazios. O material era então embalado e encaminhado para outros estados do país.

As diligências, conduzidas pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), identificaram nesta semana um imóvel utilizado pelo grupo para preparar as remessas. No local, os policiais encontraram a droga já embalada e pronta para o transporte.

Segundo os investigadores, o esquema vinha sendo monitorado há semanas. A prisão de Sebastião representa um avanço significativo para o desmantelamento da quadrilha, que teria ramificações em outras regiões. As autoridades acreditam que mais envolvidos devem ser identificados e presos nos próximos dias.

O delegado responsável pelo caso ressaltou que a forma de ocultação das drogas tinha como objetivo dificultar a fiscalização em barreiras policiais e centros de triagem de encomendas. Ainda assim, a equipe do Denarc conseguiu localizar o endereço e agir no momento certo para realizar a prisão.

Sebastião foi encaminhado para a audiência de custódia e deverá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e os destinos exatos das remessas apreendidas.

A apresentação oficial da ocorrência está marcada para esta quinta-feira (14), às 14h45, na sede do Denarc, em Manaus.