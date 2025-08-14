A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Traficante é preso com mais de R$ 1 milhão em drogas escondidas em gabinetes de computador em Manaus

Homem foi detido com 52 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína do tipo oxi.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 13:46 - Atualizado em 14/08/2025 às 14:30

Ver resumo

Notícias policiais – Um homem identificado como Sebastião de Abreu França, de 29 anos, foi preso em flagrante no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, com 52 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína do tipo oxi, mercadoria avaliada em mais de R$ 1 milhão. A apreensão ocorreu durante uma operação que investiga um esquema de tráfico interestadual de drogas.

PUBLICIDADE

De acordo com as autoridades, a investigação revelou que o grupo criminoso responsável pelo transporte do entorpecente utilizava um método inusitado: esconder as drogas dentro de gabinetes de computadores vazios. O material era então embalado e encaminhado para outros estados do país.

LEIA MAIS: Inscrições para o Peladão 2025 se encerram neste domingo em Manaus

As diligências, conduzidas pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), identificaram nesta semana um imóvel utilizado pelo grupo para preparar as remessas. No local, os policiais encontraram a droga já embalada e pronta para o transporte.

PUBLICIDADE

Segundo os investigadores, o esquema vinha sendo monitorado há semanas. A prisão de Sebastião representa um avanço significativo para o desmantelamento da quadrilha, que teria ramificações em outras regiões. As autoridades acreditam que mais envolvidos devem ser identificados e presos nos próximos dias.

O delegado responsável pelo caso ressaltou que a forma de ocultação das drogas tinha como objetivo dificultar a fiscalização em barreiras policiais e centros de triagem de encomendas. Ainda assim, a equipe do Denarc conseguiu localizar o endereço e agir no momento certo para realizar a prisão.

Sebastião foi encaminhado para a audiência de custódia e deverá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e os destinos exatos das remessas apreendidas.

A apresentação oficial da ocorrência está marcada para esta quinta-feira (14), às 14h45, na sede do Denarc, em Manaus.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Tráfego será suspenso na BR-319 para manutenção sobre o Rio Curuçá

Interdição nesta sexta-feira (15) vai durar oito horas e impede passagem de veículos no km 23 da rodovia.

há 16 minutos

Cinema

Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino

Pesquisa realizada na Itália aponta que o consumo frequente do alimento pode reduzir significativamente o risco da doença, especialmente em pessoas com menos de 70 anos

há 17 minutos

Amazonas

Wilson Lima investe R$ 7,8 milhões para fortalecer setor primário em todos os municípios do Amazonas

A ação contemplou a entrega de mais de 2,4 mil itens, incluindo veículos, embarcações e implementos agrícolas.

há 17 minutos

Esporte

Amazonas FC enfrenta América-MG em duelo crucial pela Série B no Carlos Zamith

Partida nesta sexta-feira (15/08) será disputada em estádio recentemente revitalizado pelo Governo do Amazonas.

há 21 minutos

Amazonas

Prefeitura do Careiro é alvo de investigação por possíveis falhas no combate a incêndios florestais

Além do Corpo de Bombeiros, ação apura atuação de outros órgãos na gestão e controle de queimadas no município.

há 24 minutos