Traficante mandou matar advogado após descobrir que ele seria responsável por sua prisão em Manaus, diz delegado

Hélio Alerrandro, foi preso nessa quarta-feira (23/08), apontado como mandante do assassinato do advogado Luís Carlos Calderaro, 60 anos, ocorrido no dia 1° de agosto deste ano, na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida, zona sul da capital.

Durante coletiva de imprensa realizada hoje (24), o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), afirmou que Hélio Alerrandro é um traficante que ficou revoltado ao descobrir que a vítima teria sido responsável por sua prisão.

“O Hélio Alerrandro é um traficante ali daquela região ele se intitulava dono daquela área referente ao tráfico de drogas e ele coloca em seu depoimento que o advogado Luís Carlos era o responsável por sua prisão pro tráfico de drogas que ocorreu em junho desse ano, juntamente com um adolescente de 16 anos e pasmem, esse adolescente foi o atirador desse crime, foi a pessoa que planejou junto com o Hélio Alerrandro esse assassinato”, contou.

No momento do crime, Luís Carlos estava em frente a sua residência quando foi atingido pelo adolescente, que segue foragido, com disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Segundo a polícia, o homem confessou o crime e contou com riqueza de detalhes sobre a execução do assassinato.