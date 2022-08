Traficante procurado é preso enquanto assistia jogo do Fluminense no Maracanã

Um homem, apontado como chefe do tráfico na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso, na noite desta quarta-feira (17/08), enquanto assistia a uma partida de futebol.

De acordo com as informações, o traficante estava no estádio Maracanã assistindo a um jogo do Fluminense contra o Fortaleza, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Ele vestia um uniforme do time tricolor com o apelido ‘Foka’, como é conhecido.

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo os agentes, contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por tráfico. O homem ainda seria responsável por diversos homicídios em Belford Roxo.

A ação envolveu policiais militares do 39º BPM e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE). A ocorrência foi registrada na 19ª DP.

Fonte: Belford Roxo