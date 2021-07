Traficante suspeito de assassinar homem em 2018 é preso em condomínio de luxo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, identificado como Williams Moraes da Silva, vulgo “Pé de Bicho”, suposto traficante, foi preso na manhã desta sexta-feira (16), em um condomínio de luxo, no bairro Vivenda Verde, zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Charles, Williams é traficante na área da zona leste e é apontado como autor do assassinato de Marivalter Silva Campinas, de 41 anos, no dia 27 de outubro de 2018, no bairro zumbi.

“Ele é suspeito de tráfico de drogas, suspeito de ter participado de um homicídio da morte de um cidadão no ano 2018 ali na área do bairro Zumbi. As investigações apontam que ele é traficante, então ele trafica lá, porém morava bem distante, do outro lado da cidade. Ninguém desconfiava dele e ele levava uma vida tranquila ali naquela área”, informou o delegado.

A motivação do crime tem ligação com a disputa por pontos de tráfico de drogas e Williams ficará a disposição da Justiça.