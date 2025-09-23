A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Traficantes fogem de policiais e abandonam grande carga de skunk em Manaus

Droga estava em caixas dentro de serralheria usada como fachada.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 21:12

Notícias Policiais –  Uma grande carga de maconha tipo skunk foi apreendida na noite desta terça-feira (23) no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus. O material estava escondido dentro de caixas de papelão no interior de uma serralheria que, segundo a polícia, era usada como fachada para armazenamento do entorpecente. Estimativa inicial aponta para cerca de 800 kg recolhidos, que ainda serão pesados oficialmente para confirmação da quantidade.

De acordo com as informações, a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) fazia patrulhamento quando recebeu denúncia anônima sobre grande volume de drogas guardado em um imóvel na avenida Solimões. Ao chegar ao endereço indicado, os suspeitos fugiram e o local foi encontrado abandonado. Dentro do imóvel, os policiais localizaram as caixas com a droga.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Ninguém foi preso até o momento, e as investigações seguem para identificar e capturar os responsáveis pelo carregamento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), mais detalhes da ocorrência serão apresentados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (24). A operação permanece em andamento para mapear a rota da droga e possíveis conexões do grupo envolvido.

