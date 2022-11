Traficantes sequestram e matam Major do Corpo de Bombeiros que fotografava barricadas instaladas por bandidos

Redação AM POST

O major do Corpo de Bombeiros Wagner Bonin, de 42 anos, foi assassinado, na quarta-feira (16) por traficantes de São João de Meriti, Baixada Fluminense. Wagner desapareceu após ter sido sequestrado por criminosos que atuam na região enquanto tirava fotos de barricadas instaladas na comunidade do bairro onde morava.

O corpo do militar foi encontrado no interior do Complexo do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

A informação foi inicialmente confirmada pelo coronel Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio das redes sociais. “Infelizmente marginais covardes acabaram de assassinar o major Wagner Bonin em São João de Meriti”, disse na publicação.

De acordo com a Polícia Militar, militares localizaram um corpo carbonizado no interior de um carro, durante uma operação. A ação teve auxílio de dois carros blindados e outras viaturas menores. A área foi isolada para perícia e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

Segundo informações de testemunhas, o corpo foi encontrado carbonizado, com marcas de tiros. Relatos indicam que um homem parou o carro na rua, ateou fogo e fugiu de moto.

O IML confirmou que o corpo encontrado carbonizado pertence a Wagner. A identificação foi realizada através das digitais da mão direita do major, que ficou intacta.