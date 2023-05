Treinador de futsal suspeito de assediar 12 adolescentes morre em presídio no Ceará

O treinador de futsal denunciado por assediar, pelo menos, 12 atletas menores de idade, entre 13 e 17 anos, em Fortaleza morreu após passar mal dentro do presídio localizado na Grande Fortaleza. A morte do técnico ocorreu no último dia 18 de abril, mas só foi confirmada neste sábado (13), através da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O treinador havia sido preso em uma operação da Polícia Civil realizada no dia 16 de março na Praia de Iracema, na capital cearense. Conforme a Secretaria da Segurança, o técnico era suspeito de crimes de estupro e estupro de vulnerável.

As vítimas afirmaram que receberam mensagens com termos obscenos e convites inadequados, além dos assédios que aconteciam durante os treinos. O clube feminino treina em uma antiga escola no Centro de Fortaleza, onde ocorrem os casos de abuso, conforme a denúncia.

Treinador de futsal denunciado por assediar jogadoras morre na cadeia

A pasta afirmou que o paciente estava com uma hérnia inguinoescrotal. A SAP disse que o detento reclamou de dores dorsais, tontura e sensação de dormência. O técnico foi encaminhado ao consultório médico para análise do quadro. Enquanto aguardava atendimento, o paciente passou a reclamar de dores fortes no local da hérnia e sofreu desmaio.

Ainda segundo a SAP, de imediato, a equipe médica prestou socorro e percebeu um quadro cianótico (coloração azulada da pele decorrente de oxigenação insuficiente do sangue) com ausência de batimentos cardíacos. Foram realizados 15 ciclos de reanimação cardíaca durante 30 minutos, mas o interno não esboçou resposta.

Por fim, a SAP afirmou que uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou em seguida quando constatou o óbito do mesmo. A Direção da Unidade solicitou o serviço do Instituto Médico Legal (IML) e comunicou o fato a família do preso.

*Com informações do G1