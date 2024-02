Três carros são recuperados pela PM na Zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 19ª e 20ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), localizou três veículos com restrição de roubo, em ações diferentes, na quinta-feira (08/02), na zona oeste da capital.

A equipe policial da 20ª Cicom foi informada sobre a localização do carro modelo Gol branco, placa PHL 5142, estaria abandonado há dois dias na rua Cidreira, na comunidade Parque São Pedro, zona oeste.

Ao chegar, foi feita a consulta da placa e verificado que estava sem restrição, mas foi analisado o chassi e constatou-se se tratar de veículo com restrição de roubo e que a placa verdadeira seria PHV 9B40. No endereço, populares informaram aos policiais militares que outro veículo também estava abandonado na rua São Cristóvão.

Na rua Cristóvão, os PMs localizaram o carro modelo Astra, de cor Prata, placa JWT4404. Após verificação do chassi foi constatada a restrição de roubo, sendo a placa verdadeira JXJ 1561.

Em ambos os casos foi feito o contato com os proprietários dos respectivos veículos, que foram orientados a comparecer à Delegacia de Especialidade de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para retirada da restrição.

Em outra ação, a 19ª Cicom, recebeu denúncia informando que o carro Ford Ka de cor branca, placa PHZ 2E51, com restrição de roubo estava abandonado na rua Codornas, bairro Tarumã. O veículo foi localizado e levado para a DERFV.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria