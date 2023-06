Três crianças são resgatadas em situação de abandono na zona Leste de Manaus

Na quarta-feira (14), em resposta a denúncias feitas por vizinhos preocupados, os policiais da 4ª Cicom agiram prontamente e resgataram três crianças que se encontravam em uma situação de abandono na rua Andirá, localizada no bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades policiais, a mãe das crianças é conhecida por ser usuária de drogas e, infelizmente, havia deixado os filhos sozinhos em um quarto alugado. As crianças têm 10, 8 e 4 anos, sendo duas meninas e um menino. Elas foram encontradas em condições precárias, evidenciando negligência e desamparo.

Após o resgate, as crianças foram imediatamente encaminhadas à Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde receberam atendimento e os cuidados necessários para sua proteção. A equipe da delegacia será responsável por conduzir as investigações e tomar as medidas apropriadas para garantir o bem-estar das crianças durante o processo.

Paralelamente, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar de perto o caso, com o objetivo de assegurar os direitos e a segurança das duas meninas e do menino. As autoridades competentes e os profissionais envolvidos na avaliação da situação familiar buscarão soluções adequadas para o cuidado e o futuro das crianças.

