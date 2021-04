Três homens são presos por tentar assaltar ônibus da linha 560 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na tarde e noite de quinta-feira (1º/04), três indivíduos, por tentativa de roubo a um coletivo e por tráfico de drogas, além de apreenderem uma arma de fogo e munições, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital.

Por volta de 20h, as equipes policiais das viaturas R-21 e R-35, em cumprimento à Operação Catraca, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, foram informadas pelos passageiros do coletivo da linha 560, que dois homens, foram vistos dentro do coletivo escondendo uma arma de fogo embaixo das poltronas, pois, já desconfiavam do procedimento de desembarcar do referido coletivo para a revista.

Nas buscas, os policiais encontraram uma arma caseira, calibre 36. Em seguida, apresentaram a dupla, de 19 e 20 anos, no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos. Eles já tinham passagem por roubo.

Ainda no bairro Cidade de Deus, por volta de 13h, a viatura 6181 em patrulhamento pela rua São Francisco, flagrou um indivíduo, de 25 anos, comercializando entorpecentes naquela via. Ao notar a presença dos policiais, o mesmo jogou uma bolsa e fugiu pulando por vários quintais. Os militares conseguiram alcançá-lo em um depósito.

Na revista e busca pessoal, os policiais encontraram uma munição de calibre 38 intacta. Na bolsa, continha substâncias entorpecentes, um rádio comunicador, uma balança digital e uma quantia em dinheiro não informada. O homem foi conduzido ao 6º DIP para os procedimentos.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa