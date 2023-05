Três pessoas são esfaqueadas em locais separados causando preocupação e mobilização policial em Manaus

Três indivíduos ainda não identificados foram atacados com facadas neste domingo (28) em diferentes áreas da cidade.

Conforme informações preliminares fornecidas pela polícia militar, no bairro Cidade de Deus, um casal envolveu-se em uma briga após o retorno do homem, que havia passado o fim de semana fora de casa. Durante a discussão, a mulher acabou ferindo o companheiro com uma facada na costela.

Adicionalmente, o segundo incidente ocorreu no Monte das Oliveiras, após uma briga em um bar, na qual um dos clientes tentou intervir e acabou sendo esfaqueado na clavícula.

A polícia também relatou que, no bairro Jorge Teixeira, um indivíduo estava brincando de soltar pipa quando cortou acidentalmente a pipa de um conhecido. O rapaz envolvido na brincadeira não ficou satisfeito com a ação e esfaqueou a vítima no pescoço.

Os três feridos foram resgatados por pessoas presentes no local e encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na zona Leste de Manaus.

