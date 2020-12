Três pessoas são presas por estarem tentando vender contrabaixo roubado em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), prendeu, em flagrante, nesta segunda-feira (30/11), por volta das 10h, Rosilane Oliveira Cardoso, 42; Vitória Cardoso Marques, 18; e Wallace Gabriel Lucena da Silva, 22, pelo crime de receptação. A prisão ocorreu no bairro Coroado, zona leste da capital.

De acordo com o titular da Especializada, delegado Aldeney Goes, na na última sexta-feira (27/11), por volta das 22h, um homem de 39 anos e outras duas pessoas estavam paradas, na rua Belém, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, dentro de um veículo, esperando uma quarta pessoa entrar no carro, ocasião em que foram abordados por assaltantes.

“Os assaltantes, que portavam armas de fogo, levaram o veículo e vários pertences das vítimas, incluindo um contrabaixo. Durante as investigações, o carro foi encontrado pela nossa equipe, na madrugada de sexta (27/11) para sábado (28/11), no bairro Coroado. Na manhã desta segunda (30/11), localizamos as pessoas que estavam em posse do contrabaixo e realizamos a prisão, pois eles estavam tentando vender o instrumento musical”, explicou a autoridade.

Rosilane, Vitória e Wallace foram presos em flagrante pelo crime de receptação. Como ele é afiançável para as mulheres, foi decretado a fiança, que foi paga. Elas responderão em liberdade. Já para o homem, o delegado Aldeney Goes representou pela prisão preventiva do mesmo, tendo em vista que ele já possui passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os autores do roubo.