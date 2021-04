Três veículos são recuperados e adolescente é apreendido por roubo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 10ª, 17ª e 23ª Companhias Interativas comunitárias (Cicoms) recuperaram dois carros e uma motocicleta, e apreenderam um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao crime de roubo, em diferentes ocorrências na noite de terça-feira (20/04), na capital.

Continua depois da Publicidade

Equipes de policiais da 17ª e 10ª Cicoms foram acionados por populares em via pública, por volta das 19h01, repassando que indivíduos armados haviam roubado dois veículos nas zonas oeste e centro-oeste, sendo um de modelo Chevrolet Prisma, cor prata e placas NDP-9H37, do transporte por aplicativo, e outro Nissan March, cor cinza, e placas PHH-5412.

As vítimas foram acionadas ainda durante o cerco policial e as buscas aos veículos, que foram localizados nos bairros da Paz e Alvorada. Os militares apreenderam um adolescente de 15 anos, após capotamento do veículo modelo Prisma e com ele foi encontrado um aparelho celular.

O adolescente infrator foi levado à Policlínica do bairro Redenção, e posteriormente, ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para atendimento. Em seguida, juntamente com as vítimas, foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as medidas legais cabíveis.

Continua depois da Publicidade

Na zona centro-sul, por volta de 19h48, policiais militares da 23ª Cicom localizaram uma motocicleta modelo Honda NXR 150 Bros, cor verde e placa OAJ-9B84, abandonada na rua Edmund Wilson, conjunto Parque Shangrilá II, no bairro Parque Dez. O veículo tinha restrição de roubo. O proprietário foi acionado, e a moto foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa