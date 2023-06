Tribunal do crime esquarteja homem na Zona Norte de Manaus

Nesse domingo, 11, partes do corpo de um homem, supostamente identificado como Leonardo Fernando dos Santos Botelho, foram encontrados em covas rasas abertas no meio de uma área de mata no Beco Padre José, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

A família do homem afirmou ter recebido mensagens informando que Leonardo foi morto pelo tribunal do crime composto por traficantes da área. A mãe da vítima comentou que o filho era usuário de drogas e que chegou a interná-lo, mas ele recaiu no vício novamente. Ele desapareceu e não fez mais contato desde o último dia 20 de abril.

“No bairro tinha a conversa que tinham decretado a morte dele. Na segunda-feira me confirmaram que ele estava realmente morto. E depois de vez em quando chegava mensagem dizendo para eu procurar aqui, que ele estava aqui (…) Desde 18 anos ele já estava metido com drogas, eu internei ele três vezes”, disse ela.

Nesta manhã, familiares receberam mensagens indicando a localização da vítima, foi quando as partes foram achadas. Os pedaços foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e devem passar por perícia para confirmar a identidade.

Redação AM POST