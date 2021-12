Tribunal do crime tortura, mata e joga corpo de homem em buraco na Zona Leste Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado em um buraco na manhã desta quinta-feira (16), em uma área de mata nas proximidades da rua Sete, na Comunidade Parque Jardim Mauá, no bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, denúncias anônimas informaram o paradeiro do corpo e já havia sido visto pela área, mas os autores do crime, o removeram para outro local.

Informações preliminares apontam que a vítima tenha sido torturada no “tribunal do crime” pois o local em que o corpo foi encontrado é usado para tortura. Moradores da área temem dar mais informações com medo represália dos criminosos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.