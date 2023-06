Tribunal do Júri começa a ouvir policiais envolvidos na chacina da AM-010

Nesta terça-feira, 27, o Tribunal do Júri de Manaus iniciou a fase das audiências de instrução para ouvir réus e testemunhas do caso da Chacina da AM-010. Os depoimentos serão realizados no Fórum Ministro Henoch Reis até sexta-feira, 30.

O processo é referente ao crime que ocorreu em dezembro do ano passado, no ramal Água Branca, quilômetro 32, da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

Os policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) são suspeitos de matar o casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Pacheco da Silva, e os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Gemaque.

Eles foram executados com tiros de calibre 12 e 380 dentro de um carro modelo Ônix e seus corpos foram encontrados algemados e com os olhos vendados com balaclavas.

Redação AM POST