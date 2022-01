Trio alvo de ataque a viatura foi preso por tráfico de drogas e troca de tiros com a polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma viatura da Polícia Civil foi alvo de tiros de fuzil na tarde desta quinta-feira (6) enquanto transportava Matheus Danilo Barros Dias, 24, Patrick Regis de Sena, 28, e Antônio Marlon Silva dos Santos, 48, para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul.

O trio foi preso nessa quarta-feira (5), por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e troca de tiros com policiais, por volta das 17h no bairro Praça 14, na zona Sul de Manaus. Eles estavam detidos no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os rivais do trio passaram a monitorar o momento em que os presos deixariam a delegacia, com o objetivo de atacá-los.

As investigações sobre o ataque ocorrido hoje apontam para o envolvimento de facções criminosas em meio à disputa por território no interior do Amazonas. Polícia trabalha para identificar os suspeitos do ataque.

Um dos presos morreu dentro da viatura e dois estão em estado grave. Uma policial civil, identificada apenas como Priscila, ficou ferida.