Trio armado assalta passageiros de ônibus em Manaus

O ônibus da linha 443, virou alvo de assaltantes na noite desta quinta-feira (3), na avenida Torquato Tapajós em Manaus.

Segundo informações repassadas pela polícia, três criminosos entraram no coletivo se passando por passageiros e logo anunciaram o assalto. Armados com faca e uma arma caseira, eles levaram toda a renda do ônibus e os pertences das vítimas.

Após o roubo, os bandidos conseguiram fugir por rumo desconhecido.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso segue sob investigação.