Trio armado é preso após assalto no bairro de São Jorge

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) detiveram dois homens de 18 e 23 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, por roubo majorado e em posse de armas de fogo, na avenida São Jorge, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

A equipe em patrulhamento foi informada, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que um veículo, modelo Onix preto, teria sido tomado em um assalto por infratores armados. Os policiais seguiram para o local do fato, onde conseguiram visualizar o veículo em alta velocidade com três pessoas no interior.

Os suspeitos foram interceptados e na abordagem foi encontrado no carro um revólver calibre 32, com seis munições, e uma arma branca. Também foi apreendido o veículo Chevrolet Onix preto e um aparelho celular.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao trio, sendo encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que os dois homens já possuem passagem pela polícia por roubo.

