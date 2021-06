Trio assalta salão de beleza e bate carro durante fuga em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã desta quinta-feira (03/06), detiveram dois homens por roubo e recuperaram um veículo com restrição de roubo, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul.

Os policiais receberam informações, via rede de rádio, sobre roubo ocorrido em um salão de beleza no conjunto Senador João Bosco, praticado por três indivíduos, que fugiram a bordo de um veículo modelo Volkswagen Up, de cor preta. A equipe foi informada da direção tomada pelos suspeitos e, ao chegar, avistou o veículo em fuga, no bairro Parque das Nações.

Com o apoio de outras viaturas, os militares acompanharam os suspeitos, que, em alta velocidade, perderam o controle do veículo e bateram na coluna de uma casa, na rua Conde de Tocantins com rua França, no Parque das Laranjeiras. Os três homens saíram em fuga, sendo dois deles capturados; o outro, que estava armado, fugiu por becos adjacentes do local, pegando um veículo vermelho na rua Itália e tomando rumo ignorado.

A equipe militar conduziu um dos indivíduos, que estava com o pé ferido, ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, e após procedimento médico, os dois detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O Supervisor de Área da 12ª Cicom deu apoio às vítimas no local da ocorrência e até o 1º DIP, para prosseguimento ao caso.