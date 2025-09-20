A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Trio é capturado após assaltos com faca em ônibus na zona leste de Manaus

Dois adultos e um adolescente foram apreendidos em diferentes ocorrências na capital.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 13:26

Ver resumo
Trio é capturado após assaltos com faca em ônibus na zona leste de Manaus

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20), a Polícia Militar do Amazonas prendeu dois homens e apreendeu um adolescente de 17 anos por envolvimento em assaltos em Manaus. Durante as ações, foram recuperados dinheiro, celulares e um tablet, além de apreendida uma faca utilizada em uma das ocorrências.

PUBLICIDADE

Por volta de 0h20 de sábado, policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a um assalto a um ônibus da linha 094, na rua dos Açaizeiros, zona leste da cidade. O motorista, de 60 anos, estava sendo mantido refém por um homem de 30 anos armado com uma faca. Após negociação, o suspeito se entregou e foram apreendidos R$ 96 e a arma branca.

Leia mais: Prefeito David Almeida anuncia simulado do sistema de alerta da Defesa Civil em Manaus

PUBLICIDADE

Na sexta-feira, a Rocam deteve um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 após um roubo no estabelecimento “Lanche Nova Opção”, no bairro Val Paraíso. Durante a abordagem na rua Alarico Furtado, foram recuperados um tablet Samsung preto e um celular Motorola que haviam sido subtraídos das vítimas.

Todos os suspeitos e os objetos recuperados foram levados aos Distritos Integrados de Polícia (DIPs). A Polícia Militar reforça a importância de denúncias imediatas pelo número 190, garantindo sigilo da identidade do denuncian

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Tio é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 11 anos no Amazonas

O crime foi cometido em Tonantins e a prisão foi efetuada em Manaus.

há 11 minutos

Política

Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva pretende disputar vaga de deputado estadual nas eleições de 2026

Procurado pelo AM POST, contudo, Saraiva foi enfático e disse que vai tratar de comentar sobre política partidária só ano que vem.

há 1 hora

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia simulado do sistema de alerta da Defesa Civil em Manaus

A iniciativa acontece neste sábado, 20/9, às 14h10.

há 1 hora

Brasil

Deputados contestam recomendação de suspensão de mandatos na Câmara

Zé Trovão e Marcel van Hattem criticam parecer da Corregedoria e alegam perseguição política.

há 2 horas

Brasil

Deputados se arrependem de apoiar PEC da Blindagem e fazem retratações públicas

Parlamentares de partidos da base e da oposição alegam pressão e medo de retaliações para justificar votos favoráveis.

há 2 horas