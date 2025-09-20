Trio é capturado após assaltos com faca em ônibus na zona leste de Manaus

Notícias policiais – Entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20), a Polícia Militar do Amazonas prendeu dois homens e apreendeu um adolescente de 17 anos por envolvimento em assaltos em Manaus. Durante as ações, foram recuperados dinheiro, celulares e um tablet, além de apreendida uma faca utilizada em uma das ocorrências.

PUBLICIDADE

Por volta de 0h20 de sábado, policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a um assalto a um ônibus da linha 094, na rua dos Açaizeiros, zona leste da cidade. O motorista, de 60 anos, estava sendo mantido refém por um homem de 30 anos armado com uma faca. Após negociação, o suspeito se entregou e foram apreendidos R$ 96 e a arma branca.

Leia mais: Prefeito David Almeida anuncia simulado do sistema de alerta da Defesa Civil em Manaus

PUBLICIDADE

Na sexta-feira, a Rocam deteve um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 após um roubo no estabelecimento “Lanche Nova Opção”, no bairro Val Paraíso. Durante a abordagem na rua Alarico Furtado, foram recuperados um tablet Samsung preto e um celular Motorola que haviam sido subtraídos das vítimas.

Todos os suspeitos e os objetos recuperados foram levados aos Distritos Integrados de Polícia (DIPs). A Polícia Militar reforça a importância de denúncias imediatas pelo número 190, garantindo sigilo da identidade do denuncian