Trio é detido por desobedecer ao toque de recolher em Manaus

Três pessoas foram detidas e quatro veículos apreendidos, em Manaus, entre a noite de ontem (18/01) e a madrugada de hoje (19/01), nas ações da “Operação Pela Vida”. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), as forças de Segurança percorrem as ruas da capital para fiscalizar o decreto governamental que restringe a circulação de pessoas entre 19h e 6h.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a população tem respeitado o decreto governamental. “O objetivo do decreto é fazer com que as pessoas fiquem em casa e, com isso, não tenha roubo, não tenha acidente de moto, de carro, não haja confusão em bar, o que poderia levar mais gente para os hospitais. Fiquem em casa e, se souberem de alguma aglomeração, liguem para o 190. As equipes da Segurança Pública estão nas ruas da cidade e o atendimento será imediato”, disse.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, a PM continua desempenhando seu serviço diário, inclusive com o aumento da capacidade operacional, atuando em todas as zonas de Manaus com reforço de policiamento.

“Na ‘Operação pela Vida’, nós estamos atuando em todas as unidades de pronto-atendimento. e as pessoas que estão sendo flagradas nas ruas estão sendo detidas por não estarem cumprindo o decreto, o que também é um sinal de desrespeito às vítimas de Covid que nós já perdemos e aquelas que estão nos hospitais”, afirmou.

* Com informações da Assessoria de Imprensa