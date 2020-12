Trio é detido por envolvimento em roubo a drogaria da zona leste de Manaus

Redação AM POST

Na tarde deste domingo (13/12), policiais militares da 4ª e da 25ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) apreenderam dois adolescentes de 16 anos e detiveram um jovem de 22, envolvidos no roubo praticado em uma drogaria na avenida Cosme Ferreira, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital.

Conforme esclarecimentos das equipes policiais militares, a guarnição da 4ª Cicom foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) e pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para averiguar a infração que ocorreu por volta das 14h.

No local, a equipe confirmou com o gerente e atendentes da drogaria o roubo, recebendo informações sobre os assaltantes e para onde seguiram após a ação delituosa. Com a participação dos policiais da 25ª Cicom, os militares passaram a fazer buscas pelos supostos infratores do roubo, que foram encontrados em uma rua do bairro Gilberto Mestrinho.

Os policiais identificaram dois deles, ambos adolescentes de 16 anos, com quem foram encontrados três aparelhos celulares, dois cartões de crédito, um cartão memória de celular e R$ 100 em espécie. Em um outro local, foi encontrado um jovem de 22 anos, que foi abordado e revistado, sendo encontrado com ele um simulacro de arma de fogo, possivelmente usado no roubo da drogaria.

Os adolescentes apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), juntamente com a materialidade com eles encontrada, e o jovem de 22 anos foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com o simulacro de arma de fogo, para as providências.

* Com informações da assessoria de imprensa