Trio é preso 24h após furtar carro do estacionamento da Sefaz em Manaus

Redação AM POST

Policiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em parceria com policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), prenderam três homens por furto de veículo e receptação. As prisões ocorreram durante a ação “Pronta Resposta” da SSP-AM, na manhã desta quarta-feira (19/05), no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

As equipes receberam a denúncia de que um veículo modelo Prisma, de cor prata, havia sido furtado no estacionamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, na terça-feira (18/05). Os policiais foram até o local para colher informações e imagens de câmeras de monitoramento daquele perímetro.

Na manhã de hoje, foi montada uma operação para localizar os envolvidos e recuperar o veículo. Após uma ronda no bairro Tancredo Neves, o carro foi localizado na rua Amazonas. Porém, o veículo já estava descaracterizado, com placa e pintura diferentes do original.

Durante a ação, três homens, com idades entre 25 e 31 anos, foram presos em flagrante por furto de veículo e receptação. O trio, junto com o veículo apreendido, foi levado à Derfv.

Denúncias

Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o 190.