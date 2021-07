Trio é preso após roubar mercadinho em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Três homens, de 29, 30 e 38 anos, foram detidos pelos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde da quinta-feira (29/07), por roubo a um estabelecimento comercial e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus.

Por volta das 14h30, a equipe policial foi informada sobre um trio de infratores armados com arma de fogo e conduzindo um veículo modelo Fiat Argo, de cor prata e placas QZN7F87, que teria praticado roubo a um mercadinho localizado na rua São Nicolau, no bairro Monte das Oliveiras, onde subtraíram a renda do caixa, além de pertences e dinheiro dos clientes que estavam no local, tomando rumo ignorado após a ação criminosa.

Os policiais militares da viatura 6258, com o apoio das demais viaturas da área, iniciaram as buscas pelos suspeitos e pelo veículo, encontrando-os na rua Terezinha, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte.

Após sinais sonoros de parada, dois dos indivíduos se entregaram aos policiais, porém o terceiro, que estava armado, fugiu adentrando nas casas da referida rua, sendo detido, posteriormente, pelos moradores do local que precisaram ser contidos após tentativa de linchamento.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram e apreenderam uma arma de fogo da marca Taurus, de calibre 38, contendo cinco munições intactas e uma munição deflagrada, todas de calibre 32, em posse do terceiro suspeito. Nas buscas no interior do veículo, foram encontrados um aparelho celular, carteiras porta-cédulas e diversos cartões.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde permaneceram à disposição da justiça.

No local, foi constatado que dois deles possuíam passagens pela polícia e um deles tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.