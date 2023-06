Trio é preso após tentar embarcar com explosivos em voo no Aeroporto de Belém

A Polícia Federal prendeu três homens preventivamente, nesta segunda-feira (12/6), na Operação Hefesto. Os indivíduos são suspeitos de tentar enviar mala com explosivos em voo no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará.

Na ação, dois alvos foram abordados ainda na aeronave, em voo vindo de Macapá/AP. Já o outro homem foi preso no Aeroporto Internacional de Belém, à espera dos outros dois.

Os três foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, em que foram ouvidos e, em seguida, encaminhados ao Sistema Prisional.

Na manhã do último sábado (10/6), a PF foi acionada por conta da presença de uma mala, que seria despachada em voo de Belém a Macapá, com dez explosivos cilíndricos improvisados. Com auxílio do canil do esquadrão antibombas, a Polícia Militar do Pará desmantelou os artefatos, evitando possível desastre aéreo.

Uma análise preliminar da perícia da PF sugere serem explosivos pirotécnicos, mas o laudo ainda está em curso e o material vai passar por análise química. Com isso, a investigação continua em andamento.

Diante da situação, os indivíduos poderão responder por expor aeronave a perigo e por possuir artefato explosivo.

*Com informações da Assessoria de Imprensa