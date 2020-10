Trio é preso após ter assalto frustado em ônibus de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) frustraram, nesta quinta-feira (15/10), assalto a um ônibus de transporte alternativo. O fato ocorreu na avenida Autaz Mirim, zona leste. Foram presos três suspeitos maiores de idade, autores do delito.

Segundo os policiais, no decorrer da Operação Jaguatirica, a equipe estava realizando barreira policial para interceptar e fiscalizar ônibus coletivos e do transporte alternativo na mencionada avenida. Em um determinado momento, observou-se que um alternativo entrou no corredor sinalizando insistentemente.

Os policiais, desconfiados, adentraram no veículo e o motorista declarou que três homens haviam anunciado assalto aos passageiros. Os suspeitos foram identificados e com os mesmos, encontraram armas brancas, sendo um facão e duas facas de menor tamanho.

Os três receberam voz de prisão e foram entregues com as armas no 14˚ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências ao caso.

