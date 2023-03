Trio é preso com 11 Kg de drogas escondidos no pneu de carro no Amazonas

Redação AM POST

Em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na quinta-feira (09/03), Edinei Silva de Araújo, 25; Leonan Silva Araújo, 23; e Lorena Blenda Macedo Marinho, 25; com mais de 11 quilos de maconha tipo skunk.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, as prisões e a apreensão do material ilícito ocorreram durante uma abordagem de rotina a uma picape Mitsubishi, modelo L200 Triton, de cor branca, que circulava pelo quilômetro 100, da rodovia federal BR-174, naquele município.

“Durante a revista no veículo, os policiais perceberam que o pneu do no estepe do carro estava estranho, com sinais de que estava adulterado. Na sequência, constatamos que de fato, haviam entorpecentes ali. A suspeita é de que a picape estaria levando as drogas de Manaus para o estado de Roraima”, informou o titular.

Conforme a autoridade policial, no estepe, foram localizados oito pacotes de maconha do tipo skunk, pesando aproximadamente 11,6 quilos. Também foram apreendidos três aparelhos celulares e o veículo.

Edinei, Leonan e Lorena responderão por tráfico de drogas e associação para tráfico e ficarão à disposição do Poder Judiciário.