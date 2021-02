Trio é preso com armas de fogo e drogas no Parque São Pedro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Por volta das 12h, de sábado (27/02), policiais militares da Força Tática detiveram três homens de 38, 20 e 19 anos, e apreenderam uma adolescente de 15 anos, encontrados em um carro modelo Ônix, branco, transitando de modo suspeito pela avenida Torquato Tapajós, bairro Parque São Pedro, zona oeste da capital amazonense.

Segundo os policiais, a equipe estava em patrulhamento de rotina naquelas imediações, quando se deparou com o veículo no qual estavam os quatro passageiros. Nas revistas, os policiais encontraram um tablete de cerca de um quilo de substância com aspecto de maconha, com um deles. Ao ser questionado, o suspeito relatou que na rua da Cachoeira, mesmo bairro, havia duas armas de fogo em posse de outros suspeitos.

A equipe foi até o local e encontrou alguns homens comercializando drogas, os quais ao perceberem a aproximação da viatura, correram em direção ao igarapé da localidade, deixando cair uma arma de fogo tipo caseira. Na fuga, um deles foi detido.

O suspeito, apreendido no carro, informou que as armas citadas por ele estariam camufladas sob a ponte existente na rua da Cachoeira. Os policiais foram até o local e encontraram os armamentos mencionados.

Na ocorrência os policiais encontraram e apreenderam um quilo de substância com aspecto de maconha tipo skunk; uma arma de fogo calibre 32 com numeração aparente; uma arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida; uma arma de fogo caseira calibre 12; uma munição calibre 12; duas munições de calibre 38 e um aparelho celular.

Os envolvidos e todo o material encontrado na ocorrência foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram flagranteados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

* Com informações da assessoria de imprensa