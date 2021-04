Trio é preso com armas de fogo e munições nos bairros Cidade Nova e Jorge Teixeira em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na quinta-feira (01/04), três homens, com idades entre 20 e 29 anos, por posse ilegal de três armas de fogo e munições nas zonas norte e leste da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a equipe de militares da Rocam 9841, em patrulhamento pela zona norte, por volta de 19h30, na rua Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova, realizou abordagem a um veículo modelo HB20 de placa PHC-5382, que trafegava em atitude suspeita. Durante a revista realizada no veículo, ocupado por dois homens, foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma espingarda calibre 20, numeração n° 223406.

Em virtude do flagrante, a dupla foi conduzida ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

Na zona leste, por volta de 16h30, a equipe do patrulhamento em motocicletas, MT Rocam 02, na avenida Mirra, bairro Jorge Teixeira, efetuou abordagem a um veículo suspeito modelo Etios, cor branca e placas PHT 6H17. Durante a revista no veículo, os militares encontraram uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, com uma munição, além de um aparelho celular.

Continua depois da Publicidade

O motorista foi detido e apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais, onde verificou-se que ele já tinha passagem por roubo.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa