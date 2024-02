Trio é preso com drogas em embarcação no interior do AM

Três indivíduos ligados ao comércio ilegal de substâncias entorpecentes foram detidos e uma embarcação utilizada para o transporte de drogas foi confiscada na manhã deste domingo (18), na cidade de Coari (a 363 km de Manaus). Na operação, dois telefones celulares e R$ 13 mil em dinheiro também foram retidos.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 km de Manaus), com o suporte do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Fluvial (Deflu) e DIP de Tefé (a 523 km de Manaus).

Os detidos foram alvos de mandados de prisão preventiva e foram identificados como Adriano Cunha de Sousa, Antônio Muniz da Silva e Eduardo Lopes de Queiroz. A ação teve início após a apreensão de 121 pacotes de drogas, ocorrida na madrugada de sábado (17) por agentes da Base Arpão I.

A substância ilícita, que teria saído do município de Tefé, estava a bordo de uma embarcação abordada pelos agentes em Coari. O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, ressaltou que esta operação evidencia a cooperação entre as Forças de Segurança no enfrentamento ao crime organizado.

“As táticas operacionais executadas por policiais da Base Arpão e a colaboração entre as DIPs do interior do Amazonas, em conjunto com os Departamentos, fortalecem o significativo trabalho das Forças de Segurança na luta contra o tráfico de drogas no Estado”, enfatizou.

Segundo o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, após a apresentação das drogas na delegacia, foram encontrados indícios de autoria e materialidade que levaram à solicitação da prisão dos envolvidos e à busca e apreensão da embarcação.

“Antônio Muniz e Eduardo Lopes foram detidos em Manaus por policiais civis do Denarc, DPI e Deflu. Na ocasião, foi efetivada a busca e apreensão da embarcação, e também foram confiscados dois aparelhos celulares e 13 mil reais em espécie. Dois pacotes de drogas foram encontrados em posse de um deles, resultando em um auto de prisão em flagrante”, destacou.

O terceiro indivíduo, Adriano Cunha, foi detido por policiais civis da DIP de Tefé, sob a coordenação do delegado Carlos Augusto Monteiro. O delegado também assegurou que as investigações sobre o caso continuam para localizar mais envolvidos na ocorrência. O diretor do Denarc, delegado Rodrigo Torres, enfatizou que essa operação faz parte das constantes ações realizadas para reprimir o tráfico de drogas no Amazonas.

Adriano Cunha será conduzido para audiência de custódia em Tefé, e Antônio Muniz e Eduardo Lopes passarão por audiência de custódia em Manaus. A embarcação permanece retida aguardando as determinações legais quanto aos fatos.

Redação AM POST