Trio é preso com munições e mais de R$ 50 mil durante operação no Amazonas

Redação AM POST

Policiais militares lotados no 2º Grupamento de Polícia Militar (GPM) efetuaram a detenção de três indivíduos, na manhã desta terça-feira (04/01), em cumprimento a mandados judiciais de prisão, busca e apreensão. As prisões foram realizadas no município de Beruri (a 173 quilômetros da capital), em conjunto com a equipe da Polícia Civil.

Por volta das 6h, da manhã de ontem (4), os policiais militares lotados no 2º GPM e os policiais da Polícia Civil do município, iniciaram as diligências para realizar o cumprimento dos mandados judiciais expedidos pelo juiz da comarca de Beruri, Diego Daniel Dal Bosco.

Foram presos dois homens, de 37 e 31 anos, e um jovem, de 19 anos, respectivamente, nos endereços onde residiam no Centro da cidade de Beruri. Durante o cumprimento judicial na residência do indivíduo de 31 anos, na rua Costa e Silva, foi encontrada uma quantia em espécie de R$ 50 mil e um aparelho celular.

No momento da prisão dos outros dois, foram apreendidas 15 munições para calibre 38; sete munições possivelmente de pistola; três cartuchos de calibre 12; duas balanças digitais; três aparelhos celulares; 56,5 gramas de substância com aspecto de oxi; uma quantia em espécie de R$ 3.779; oito relógios de pulso; e uma caixa de papel para fumo.