Trio é preso com tabletes de drogas no Amazonas

Três homens foram presos comercializando drogas nesta sexta-feira (11), com tabletes de drogas, no município de Juruá (distante 571 quilômetros de Manaus).

Francisco J. S. L, de 27 anos, Raimundo J. C. S, de 23 anos e Raimundo N. N., de 30 anos estavam com uma porção de maconha do tipo skunk e outra de pasta a base de cocaína, além de R$ 50.

Primeiro os policiais prenderam Raimundo, ainda durante a madrugada, depois iniciaram novas diligências para capturar os outros dois suspeitos estavam em uma lancha de cor branca escondidos no Porto da Cidade, com a embarcação ancorada em um pequeno flutuante.

No interior da embarcação foram encontrados seis tabletes de drogas, sendo cinco de maconha prensada e um de pasta base de cocaína. O trio é da cidade de Carauari, mas atuava em Juruá vendendo drogas.

Eles foram apresentados na 70° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

