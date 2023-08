Trio é preso em Manaus por transportar drogas no estômago para outros países

Bruna Tavares Delaguila e Maria Vitória Oliveira de Lima, de idades não reveladas, foram presas suspeitas de transportarem drogas no interior de seus organismos para encaminharem esses entorpecentes para o exterior. Com elas, também foi preso Daniel Ferreira Menezes, que atuava selecionando as pessoas que fariam essa ação de tráfico internacional. Os três foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A prisão em flagrante dos três suspeitos foi realizada nesta segunda-feira (21), por policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus. Os detalhes sobre o caso foram revelados em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (22), realizada na Delegacia Geral do Amazonas, na zona Oeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o titular do 1º DIP, delegado Cícero Túlio, Daniel seria responsável pela distribuição de drogas no entorno dos bairros Praça 14 de Janeiro e Centro, na zona Sul e também selecionava mulheres para servirem como “mula”. Maria e Bruna eram encarregadas por transportar a droga para a cidade de Paris, na França.

“Daniel estava cooptando mulheres para figurar na qualidade de mulas afim de transportar material entorpecente para o exterior. Passamos a monitorar essas mulheres, que já estavam em São Paulo. Nós iríamos deflagrar a operação no momento em que elas fossem embarcar, porém houve algum problema na conexão delas e elas tiveram que retornar para Manaus com esse material entorpecente ainda no interior dos seus organismos”, explicou.

Conforme o delegado, assim que essas mulheres chegaram na capital amazonense, a operação foi deflagrada e os policiais civis conseguiram coletar as dezenas de capsulas de cocaína. Também foram apreendidas inúmeras carteiras de identidade, passaportes e uma balança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A partir do momento que elas chegaram em Manaus, nós tomamos o conhecimento de que elas iriam expelir aquele material e assim que soubemos disso, nós decidimos deflagrar a operação. E conseguimos êxito em coletar dezenas de cápsulas de cocaína pura que seria comercializado por receptadores lá da França pelo valor de R$ 250 mil reais”, disse ainda.

Segundo Cícero Túlio, há informações de que outras pessoas também estão envolvidas no crime e as investigações, com o intuito de chegar nos demais suspeitos, serão intensificadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente já tem informações que levam a participação de outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Agora, nós vamos intensificar as diligências policiais para qualificar essas pessoas e representar pelas medidas cautelares cabíveis para retirar todos eles de circulação”, afirmou ainda. Bruna, Daniel e Maria Vitória responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST