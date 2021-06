Trio é preso pela PF suspeito de abuso e exploração sexual de crianças em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Luz na Infância 8, que prendeu na manhã desta quarta-feira (9) três pessoas, sendo duas em flagrante, suspeitas de estarem envolvidas em crimes de abuso e exploração sexual, e uma, por porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram nas zonas Sul, Centro-Sul e Leste de Manaus.

Durante as investigações os policiais conseguiram identificar de IPs que acessavam material pornográfico infantil. Os endereços dos IPs davam em residências nos bairros Crespo, Bairro União, São José.

A operação foi batizada com o nome de “Luz na Infância” por serem considerados nefastos os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A internet facilita esse tipo de conduta criminosa, e via de regra, os infratores agem nas sombras da rede mundial de computadores.

Os três suspeitos que foram presos em flagrante deverão permanecer à disposição da justiça.

No Brasil, a operação conta com a participação da Polícia Civil de 18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.