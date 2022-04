Trio é preso por assaltar cerca de R$ 12 mil de supermercado em Manaus

Redação AM POST

Bruno Pena Cordovil, de 31 anos; Eduardo Oliveira de Sá, 28; e Marcos Vinício Ferreira Sena, 30; foram presos pelo crime de roubo qualificado. As prisões ocorreram ao longo de terça-feira (26/04) e quarta-feira (27/04) nas residências dos indivíduos, nos bairros Zumbi dos Palmares e São José, ambos localizados na zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia 6 de março deste ano, por volta de 13h, cinco pessoas roubaram um estabelecimento comercial localizado na rua Terra Nova, bairro São José. O grupo subtraiu alguns pertences dos clientes que estavam no local e cerca de R$ 12 mil do ponto comercial.

“Durante a investigação, foi possível identificar Bruno, Eduardo, Marcos e Railson de Oliveira Moreira, de idade não identificada, já falecido, que era conhecido como ‘Bocão’, como os autores do crime. Conseguimos localizar os indivíduos após verificarmos os vídeos disponibilizados pelo ponto comercial e algumas denúncias anônimas, informando quem seriam os autores do crime”, falou o delegado.

A autoridade policial disse ainda que, com a identificação dos infratores, as equipes se dirigiram até as localidades e lograram êxito nas prisões.

Bruno, Eduardo e Marcos responderão por roubo qualificado e ficarão à disposição da Justiça.