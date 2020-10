Trio é preso por assalto a empresa no Distrito Industrial I

Redação AM POST

Por volta das 14h desta sexta-feira (30/10), policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram três homens de 19, 28 e 21 anos de idade e apreenderam um adolescente de 17 anos surpreendidos após assaltarem uma empresa na avenida Buriti, Distrito Industrial I, zona leste.

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento de rotina na área, quando foi informada por um cidadão que a empresa em que trabalhava, estava sendo assaltada por quatro homens armados com revólveres.

Os policiais foram ao endereço fornecido pelo cidadão e surpreenderam os quatro homens, tentando fugir do local em duas motocicletas.

O quarteto foi abordado e rendidos, passaram por revista, sendo encontrado dois revólveres calibre 38, um com numeração aparente e outro suprimida, seis munições calibre 38 intactas, a quantia de R$ 8.470 em espécie, três aparelhos celulares, um aparelho retroprojetor, uma mochila preta, uma motocicleta XRE vermelha placa 3157 e uma motocicleta XRE vermelha, placa NBP 6C96.

Como os policiais perceberam ferimentos nos suspeitos, os mesmos foram conduzidos para atendimento médico no SPA da Colônia Oliveira Machado e de lá, após liberados pelos profissionais de saúde, foram entregues com as materialidades do crime no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências.