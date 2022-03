Trio é preso por furto a distribuidora de gás no interior do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (a 523 quilômetros da capital), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu, em flagrante, na quarta-feira (23/03), por volta das 16h, Francisco Luiz Babilônia, de 34 anos; Lee Brendo dos Santos Cardoso, 21; e Renato Babilônia, 43, por furto praticado contra uma distribuidora de gás. O crime ocorreu naquele mesmo dia.

Continua depois da Publicidade

Conforme o delegado Caio Sabino, titular da unidade policial do local, os infratores levaram aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Após furtarem a distribuidora, as equipes policiais colheram imagens das câmeras de segurança das proximidades do estabelecimento e, menos de 24 horas após o crime, prenderam os indivíduos na rua Brasília, bairro Juruá, onde moravam.

“No momento da prisão, eles estavam reunidos na casa de Renato, mas todos moravam na rua Brasília, são vizinhos. Conseguimos recuperar os celulares e parte do dinheiro. Quando iam praticar os delitos, dois deles saiam em uma motocicleta, enquanto outro ficava à paisana, dando apoio e observando as ações”, contou Caio Sabino.

O titular da DIP de Tefé informou ainda que Francisco, Lee Brendo e Renato já estavam sendo investigados por envolvimento em outros furtos ocorridos naquele município, inclusive, de uma loja de roupas localizada no bairro Centro.

Continua depois da Publicidade

“Assim que tivemos conhecimento do furto contra a distribuidora, já sabíamos que se tratava dos mesmos infratores. O trio já possuía passagem pela polícia por outros delitos”, disse o delegado.

Todos os envolvidos foram autuados em flagrante por furto e associação criminosa. Eles foram encaminhados à Unidade Prisional de Tefé, onde estão à disposição da Justiça.