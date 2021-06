Trio é preso por furto e receptação de cabos elétricos do Porto Público de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta segunda-feira (21/06), dois indivíduos, de 23 e 25 anos, por furto de fios elétricos do Porto Público de Manaus, e um homem 42 anos, por recepção do material furtado, no Centro da capital.

De acordo com os militares da viatura 6347, por volta das 3h20, a equipe foi acionada pela supervisão de área para averiguar uma situação de furto de cabos elétricos das instalações do porto, na rua Taqueirinha, área central. No local, os seguranças haviam detido dois indivíduos. Questionados pelos policiais, os dois revelaram ter vendido parte da fiação a um receptador na avenida Lourenço da Silva Braga, também na região do Centro. O indivíduo indicado também foi detido pela equipe.

Diante do flagrante, todos os envolvidos no delito, juntamente com parte do material apreendido, foram conduzidos para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos de polícia judiciária.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

