Trio é preso por matar homem e esconder corpo em mata no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), juntamente com a Guarda Municipal (GCM), prendeu em flagrante, dois indivíduos, de 19 e 33 anos, por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção de menores, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram na segunda-feira (10/04), por volta das 9h, na rodovia estadual AM-240, quilômetro 28, naquele município.

Na ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, associação criminosa, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado Valdnei Silva, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes policiais receberem denúncias anônimas, sobre o paradeiro de possíveis autores de um homicídio, ocorrido no sábado (08/04), que teve como vítima Manuel Francisco Pinheiro da Silva, o qual tinha 47 anos.

“Diante das informações, nos deslocamos à residência onde a denúncia relatava que os autores estariam. A denúncia também informava que a localidade era utilizada para armazenamento e comercialização de drogas. Ao chegarmos, encontramos o indivíduo de 19 e o adolescente, com um revólver e uma espingarda, ambos municiados”, disse.

Conforme o delegado, em seguida, as equipes encontraram o indivíduo de 33, escondido debaixo de uma cama box, em um dos quartos do imóvel.

Ainda segundo o titular, em continuidade à averiguação na casa, foram encontrados dois potes de comprimidos, contendo, em seu interior, uma quantidade de trouxinhas com aspecto de maconha, outra quantidade com características de oxi, e uma carabina, adaptada para espingarda calibre 22.

“Os indivíduos e o adolescente foram encaminhados à delegacia, para serem ouvidos. Em depoimento, o autor de 33 anos confessou a autoria da morte de Manuel Francisco e relatou onde estaria o corpo da vítima. Então, fomos ao local e encontramos o cadáver do homem em uma área de mata”, disse.

O delegado esclareceu, ainda, que os demais envolvidos não confessaram a participação na morte de Manuel Francisco, entretanto, as investigações apontam que eles também seriam autores da ação criminosa.

Procedimentos

Os indivíduos responderão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção de menores, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, associação criminosa, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.