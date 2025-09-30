A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Trio é preso por tentar assaltar banco durante ‘Festa da melancia’ no Amazonas

Criminosos planejavam roubo durante evento para aproveitar baixa presença policial; ação rápida evitou o crime em Manicoré.

Por Marcia Jornalist

30/09/2025 às 10:57

Durante a Festa da Melancia, realizada no último final de semana, três criminosos foram presos em flagrante enquanto tentavam assaltar uma agência bancária.

Os suspeitos acreditavam que, com o efetivo policial concentrado no evento, teriam liberdade para agir. No entanto, uma denúncia anônima ao 190 alertou a polícia sobre movimentações suspeitas em um terreno baldio atrás do banco.

A equipe do 1º Pelotão do Rabo Sol Seco foi ao local e encontrou os criminosos já cavando um buraco para acessar o caixa eletrônico e levar o dinheiro. Além dos três homens, a polícia apreendeu diversos materiais usados para o crime, avaliados em aproximadamente R$ 15 mil reais

Dois dos suspeitos já possuíam antecedentes criminais. Eles têm entre 30 e 40 anos e foram levados para a delegacia de Manicoré, onde ficarão à disposição da Justiça.

A rápida ação policial impediu que o roubo fosse concretizado, garantindo a segurança da população durante o evento.

LEIA MAIS: Quinteto é preso com armas e munições para atacar facção rival no interior do Amazonas

A polícia reforça a importância das denúncias para evitar crimes e convida a comunidade a colaborar pelo número 190, garantindo anonimato e segurança aos denunciantes.

