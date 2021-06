Trio é preso suspeito de agir com violência em roubo em loja no Alvorada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu ao longo de quinta-feira (17/06) e desta sexta-feira (18/06), Geovane Rodrigues Azevedo, 18, Gustavo Barros, 20, e Josué Ferreira de Lima, 31, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo ocorrido em um estabelecimento comercial, localizado na rua Monte Carmelo, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

De acordo com o delegado Rafael Cordeiro, titular do 10º DIP, as prisões aconteceram nos bairros Jorge Teixeira e Praça 14 de Janeiro, zonas leste e sul da cidade, respectivamente. Na ocasião do crime, Geovane e Gustavo entraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

“Eles levaram os aparelhos celulares dos clientes, e uma quantia em dinheiro. Josué estava aguardando eles do lado de fora, em um veículo da marca Fiat, modelo Mobi, de cor vermelha. Após a identificação dos autores, foi representado à Justiça pela prisão deles”, contou o delegado.

Segundo a autoridade policial, após a ordem judicial ser expedida, as equipes deram início às diligências e efetuaram a prisão de Gustavo e Geovane, por volta das 18h, no bairro Jorge Teixeira, durante a quinta-feira (17/06). Em continuidade aos trabalhos, Josué foi preso nesta sexta-feira (18/06), por volta das 9h, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul.

Os três irão responder pelo crime de roubo. Após o fim dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.