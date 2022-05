Trio é preso suspeito de aplicar golpes em postos de combustíveis em Manaus

Redação AM POST

Nesta terça-feira (17), Jean Glauber de Souza Queiroz, 25, e Maycon Lima da Silva, 42, foram presos, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, e Gabriel Oliveira da Silva, no município de Silves, suspeitos de aplicarem golpes envolvendo trocas de máquinas de cartão em postos de combustíveis da capital amazonense e causar prejuízo avaliado em R$ 100 mil as empresas.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), o golpe era praticado por uma organização criminosa composta por quatro bandidos e era aplicado no momento em que eles chegavam no posto de combustível para abastecer e ao realizar o pagamento pediam para o frentista checar o pneu do veículo momento em que trocavam a máquina de cartão da empresa por uma deles, utilizada para aplicar as fraudes.

“Esses integrantes faziam um primeiro abastecimento e a partir dai eles tiravam foto da maquineta, pegavam o nome do posto de gasolina, para passar para outro integrante, que é o Jean, que criava o nome de uma empresa fantasma com nome similar e solicitava maquinas similares para que em um segundo momento eles conseguissem trocar essas maquinas e receber o dinheiro que caia na conta da empresa fantasma”, explicou o delegado.

O titular esclareceu ainda que Romilkson Christian Sobrinho Soares, 30, que está foragido, foi o responsável por instruir os indivíduos em como agir nas práticas criminosas. Jean tinha a tarefa de criar empresas de fachada, com nomes semelhantes a postos verdadeiros, para comprar máquinas iguais às dos postos. As encomendas chegavam na casa do Gabriel e, na residência, Maycon pegava o material e saía para realizar o crime.

“Novamente Maycon se deslocava até um estabelecimento para abastecer. Na hora de pagar, ele fazia a troca das máquinas do posto por outra maquineta, registrada no nome de uma empresa fantasma, criada por Jean”, falou a autoridade policial.

O titular da DERFD ressaltou que as empresas devem colar um adesivo de modo a identificar a máquina de seus comércios, assim dificultando a troca e, consequentemente, golpes praticados por indivíduos.

Gabriel, Jean e Maycon responderão por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa e ficarão à disposição da Justiça.